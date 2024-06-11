У ТЦК Одеси прокоментували бійку із співробітниками швидкої допомоги: що сказали

У ТЦК вже проводять перевірку інциденту

В Одеському ТЦК прокоментували бійку їхніх працівників із працівниками швидкої допомоги. У відомстві пообіцяли все розібратися і пізніше опублікувати подробиці.

Про це повідомили на офіційній сторінці Одеського ТЦК СП у соцмережі. Українців просять утриматись від передчасних висновків.

"Наразі активно поширюється інформація щодо ситуації навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса. Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення з правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій. Просимо усіх утримуватись від поширення дезінформації. Детальна інформація про обставини події буде доведена додатково найближчим часом", — сказано в повідомленні.

Тим часом у мережі з’явилися нові кадри сутички між військовими та співробітниками швидкої допомоги. На них видно, як водій швидкої допомоги кидається на представника ТЦК, а той розпорошує в його бік якусь речовину. Ймовірно, це газовий балончик. Пізніше водій вихоплює з автомобіля швидку биту і намагається наздогнати військового, який хоче втекти. У результаті двоє медиків намагаються бити одного представника ТЦК, але їх розтягли інші присутні.

Нагадаємо, що сутичка почалася 11 червня через те, що медику стало погано в ТЦК. Він прийшов оновити свої дані, але його вирішили не відпускати і у чоловіка підскочив тиск, йому викликали швидку. Медикам у ТЦК не захотіли віддавати пацієнта та бригаду теж відмовлялися випускати. У результаті співробітники швидкої допомоги приїхали до будівлі ТЦК кількома бригадами та влаштували акцію протесу, увімкнувши сирени.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на Тернопільщині ТЦК нібито затримало непридатного до служби чоловіка. Його дочка б’є на сполох — батько не виходить на зв’язок.