Як зрозуміти, чи дадуть субсидію: проста формула підрахунку

Для отримання субсидії потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Подати документи на отримання субсидії в Україні може майже кожен мешканець, як громадянин країни, так і іноземець, що живе в Україні офіційно. Однак не всі мають на неї право, адже людина має бути офіційно працевлаштована або мати вагому підставу не працювати, наприклад бути пенсіонером, та мати відповідні статки.

Розмір субсидії — це різниця між вартістю комунальних послуг за соціальними та нормативами та розміром обов'язкового платежу. Він визначається індивідуально для кожного домогосподарства. Порахувати його самостійно можна за достатню простою формулою. Для цього потрібно знати точні доходи всіх членів домогосподарства та членів родин за місяць.

Суму середньомісячного доходу ділять на кількість зареєстрованих або проживаючих осіб. Таким чином визначається дохід на одну особу. Наступний крок — розділити на розмір прожиткового мінімуму. Нагадаємо, з 1 січня 2024 року він становить 2920 грн. Результат ділять на 2 і множать на 15%. Таким чином визначається обов'язковий відсоток платежу, який має сплатити домогосподарство.

Формула підрахунку суми субсидії

Субсидію порахувати можна також за допомогою спеціального калькулятора, який запустили на сайті департаменту соціального захисту населення Полтавської області. Ввівши кількість проживаючих осіб, сукупний дохід родини та суму комунальних платежів, можна отримати готову цифру, однак на сайті застерігають, що вона неостаточна. Також нагадують, що для визначення права на призначення житлово-комунальної субсидії потрібно звернутись до фахівців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидію в Україні виплачують громадянам для того, щоб вони самостійно сплачували за комунальні послуги. Робити це можуть на карту або з видачею на Укрпошті.