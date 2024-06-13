Как подать документы на субсидию онлайн: упрощенный вариант через "Дию"

Подача заявления займет около 15 минут

В Украине назначают субсидии на неотапливаемый период. До 1 июля можно подать документы и получить субсидию за весь неотапливаемый период с 1 мая целиком.

Сделать это можно как и оффлайн, пройдя в Пенсионный фонд или ЦНАП, так и воспользовавшись онлайн инструментами, например вебпорталом Пенсионного фонда или через портал "Дия". На портале "Дия" утверждают, что потребуется всего 15 минут, а результата нужно ожидать две недели.

Чтобы подать документы по упрощенной форме на портале "Дия" нужно иметь или зарегистрировать кабинет гражданина. Для этого требуется электронная подпись или использовать Банк ID. Заявление о субсидии находится в меню "Услуги".

Первым шагом проверяются и при необходимости обновляются данные в пользовательском профиле, затем заполняются основные данные адреса, по которому хотите получить субсидию, жилищные и коммунальные услуги с данными о них. Обязательно указывается IBAN счет для начисления выплаты. Также указываются данные людей, зарегистрированных в квартире, а также членов их семей. Если вы ВПЛ или снимаете жилье, указывают фактически проживающих людей и членов их семей. Данные проверяются и подписываются.

Упрощенный формат объясняется тем, что большинство данных, например о доходе и имуществе зарегистрированных людей и членов их семей, берут из реестров. Заявителю не нужно указывать это отдельно, что сокращает время на заполнение заявления более чем вдвое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие именно услуги можно получить субсидию. Отметим, что если вы отапливаетесь электричеством, то это должно быть зарегистрировано в облэнерго вашей области, ведь для домов с электроотоплением другие нормы при начислении субсидии.