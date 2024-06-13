Результаты выборов в Европарламент ставят под угрозу выделение помощи Украине, - POLITICO

В США и Европе растет обеспокоенность, что успех крайне правых на выборах в Европейский парламент говорит об усилении усталости от войны на Западе. Это не даст мгновенного результата, но со временем может иметь негативный эффект.

Как пишет POLITICO, по мнению американских официальных лиц, последствия победы крайне правых партий в Германии и Франции, которые скептически относятся к продолжению помощи Украине, не сразу ощутят в Киеве. Однако бывшие чиновники, беседовавшие с членами нынешней администрации, отмечают, что результаты выборов могут стать "предвестником назревающего сопротивления военным усилиям".

В сочетании с рисками, которые может нести победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, результаты европейских выборов "придают новую актуальность усилиям по укреплению поддержки Киева". Речь идет о месяцах до выборов президента в Штатах.

"Начинает формироваться крайне правый импульс, который начинает расти, он закладывает почву и усиливает другие крайне правые силы", — отметила бывший заместитель помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Хизер Конли, добавив, что вопрос о результатах выборов в США подразумевается в каждом разговоре с союзниками.

По ее словам, в разговорах с европейскими чиновниками и представителями администраций ощущается желание решить вопросы помощи Украине в ближайшие шесть месяцев. То есть, до выборов в США.

В то же время, высокопоставленный представитель Министерства обороны подчеркнул, что западные страны, поддерживающие Украину, ощущают необходимость срочности с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. По его словам, это связано с ситуацией на поле боя, а не с политикой.

"Да, срочность есть, но нет, она не обусловлена ​​политическим циклом. Это обусловлено признанием того, что Россия полна решимости попытаться ограничить возможности Украины", — сказал он на условиях анонимности.

Тем не менее, бывшие чиновники говорят, что выборы в ЕС и предстоящие выборы в США находятся в центре внимания тех, кто поддерживает Украину. Самый яркий пример сдвига вправо можно наблюдать во Франции, где Национальное объединение Марин Ле Пен разгромило умеренное движение Возрождения президента Эммануэля Макрона. Голосование побудило Макрона объявить досрочные выборы в законодательные органы в июне и июле, что может привести к дальнейшему увеличению поддержки партии Ле Пен во Франции.

Если партия Ле Пен получит абсолютное большинство на досрочных выборах, правительство страны будет поглощено внутренней политикой. В этом случае принятие новых политических инициатив или финансирование поддержки Украины могут быть заморожены, считает Конли.

"Если Макрон проиграет, а Ле Пен и ее группа выиграют и получат Национальное собрание, то помощь Франции может оказаться несколько нестабильной … На украинской арене или в сфере обороны они не будут поддерживать многое из того, что хочет сделать Макрон", — заявил бывший заместитель помощника министра обороны по политике Европы и НАТО Джим Таунсенд, отметив, что Ле Пен имеет связи с Россией.

Тем временем в Германии левоцентристский канцлер Олаф Шольц также сильно проиграл крайне правой партии "Альтернатива для Германии", которая не поддерживает отправку значительного финансирования в Украину. Хотя немедленных изменений в поддержке Киева со стороны Германии не произойдет, результаты выборов являются предупреждением для партии Шольца о том, что возможно, его время истекает.

Крайне правые и крайне левые члены парламента Германии не присутствовали на выступлении президента Владимира Зеленского в Берлине 11 июня. Конли, отмечает что это является еще одним показателем недостаточной поддержки военной помощи Киеву. Однако, по мнению Таунсенд, поскольку Урсула фон дер Ляйен останется у власти в Европейском парламенте, поддержка Украины Евросоюзом мало изменится. Вместе с тем западные чиновники уже пытаются заручиться внутренней поддержкой для передачи Украине как можно больших объемов помощи в ближайшие месяцы.

Детально о возможных последствиях выборов в Европейский парламент читайте в материале "Телеграфа" "Выборы в Европарламент: есть ли угроза Украине? Несколько вещей, которые нам нужно знать".