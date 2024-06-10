Погані новини для Макрона, Шольца і… Орбана: про що свідчать результати виборів до Європарламенту

Результати євровиборів вплинули на ситуацію всередині європейських столиць

З 6 по 9 червня у країнах Євросоюзу пройшли масштабні вибори до Європейського парламенту (ЄП), на яких свої голоси віддали понад 185 мільйонів виборців. Часто вибори до Європейського парламенту стають де-факто референдумом щодо довіри громадян до національних урядів.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Макрон йде ва-банк, а Орбан напружився: ТОП-5 висновків після виборів до Європарламенту".

У Франції перемога ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен змусила президента Еммануеля Макрона розпустити Національні збори (французький парламент) та призначити позачергові вибори вже на 30 червня — саме на цьому наполягали праві в разі їхньої перемоги на євровиборах. Дехто осудив лідера Франції за надмірний драматизм, однак, ймовірно, це — крок на випередження.

Є прогнози, що вибори до Національних зборів навряд чи принесуть явну перемогу Ле Пен і трохи "зіб’ють" її впевненість. Ультраправе "Національне об’єднання" може отримати більше місць в парламенті, але недостатньо, щоб керувати у ньому. Історично французькі виборці віддають перевагу більш традиційним партіям. Утім, не слід виключати несподіванок, й Макрону в наступні три тижні доведеться постаратися, щоб об’єднати виборців не стільки навколо себе, скільки проти ультраправої загрози. Французький президент йде ва-банк.

У Німеччині перемогу на євровиборах здобув Християнсько-демократичний союз (який "за" підтримку Києва), однак друге місце — за вже згаданою проросійською "Альтернативою для Німеччини". "Соціал-демократична партія Німеччини" канцлера Олафа Шольца посіла лише третє місце, показавши найгірший результат за понад століття з часів її заснування.

Це знову провокує дискусії щодо нестабільності урядової коаліції в Німеччині, що складається з соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів. Тема підтримки України серед інших викрила розбіжності всередині тристороннього альянсу. Поки соціал-демократи об’єднуються навколо розсудливого "канцлера миру" Шольца, ліберали засуджують його через нерішучість у поставках зброї.

Хоча чергові вибори в Німеччині мають відбутися не раніше осені 2025 року, постійна внутрішня боротьба в коаліції щодо ряду питань, підігріла припущення про те, що уряд може пасти задовго до цього, прогнозують західні медіа та оглядачі.

Гірші результати, ніж очікувалося, отримала права партія "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. 44,5% підтримки стали її найгіршим результатом за останні 20 років.

Колишній соратник Орбана Петер Мадяр за лічені місяці зумів створити найсильнішу опозиційну партію Угорщини — в результаті його політсила "Тиса" фінішувала на євровиборах з 29,74% голосів.

Мадяр назвав цей результат "початком кінця" для Віктора Орбана та його "фабрики влади". Очікується, що політик використає високий результат на виборах до ЄП, щоб просунути себе на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.

Нагадаємо, раніше в коментарі "Телеграфу" посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що від початку переговорів з Євросоюзому Київ відділяє два кроки.