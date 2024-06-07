Українців у Німеччині хочуть змусити платити додаткові внески: за що і чи треба це робити

Так сталось через розрив у наданні соціальної допомоги та сплаті страхових внесків

У Німеччині українським біженцям, яким стає дедалі складніше там жити, почали надходити листи від страхових компаній з проханням сплатити внески. Адже деякі з них не отримали компенсації від відповідальних за утримання українських біженців служб соціального захисту.

Про це пише спільнота Українці в Німеччині UkrainianFuture у Facebook. Та українцям радять сплатити ці внески самостійно, не чекаючи перерахування від соцслужб.

"Через розрив у наданні соціальної допомоги та сплаті страхових внесків, деякі страхові компанії не отримали виплати від служб соціального захисту. Українці одержують листи, в яких йдеться про вимогу виплатити певну суму внеску", – йдеться у повідомленні.

Українцям експерти рекомендують сплати ці внески, а після цього перенаправити листа до установи, відповідальної за українських біженців у Німеччині — Sozialamt чи Jobcenter. Відшкодування цих коштів можна отримати, вказавши у листі, що внесок був сплачений самостійно та попросити виплатити цю суму тому, хто здійснив внесок.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами демографа Олексія Позняка, після завершення дії статусу тимчасового захисту в ЄС, яким користуються українські біженці, країни Європи намагатимуться інтегрувати наших мігрантів для вирішення власних демографічних проблем. Вони зацікавлені, щоб частина українців залишилася.