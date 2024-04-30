Польща змінить закон про допомогу українцям: влада врахує ситуацію з військовозобов’язаними

Польща поки не ділиться даними про біженців, які перебувають у їхній країні, у тому числі й з українською стороною

Уряд Польщі має намір урегулювати питання щодо формальностей, пов’язаних із перебуванням у країні українських чоловіків призовного віку. Пропишуть нововведення у новій редакції закону про допомогу громадянам України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський під час ефіру на телеканалі TVN24. Подробиці повідомляє yavp.pl.

Днями журналісти поцікавилися у представника влади про те, яка ситуація склалася через обмеження послуг в українських консульствах для чоловіків призовного віку. Адже для багатьох це може означати проблеми з документами.

"Через кілька днів ми подамо нову редакцію цього закону, де буде врегульовано всі ці питання ", — відповів глава відомства.

Очікується, що нововведення буде розглянуто вже сьогодні, 30 квітня.

Нагадаємо, що тимчасовий захист для українських громадян у Польщі діє до 30 червня 2024 року. З 1 липня правила перебування поляки планують змінити. Однією з головних змін буде скасування деяких виплат і, можливо, надання нового статусу.

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Він також заявив, що у планах польської влади не було продовження права перебування для військовозобов’язаних чоловіків з України. Міністр натякнув, що вони можуть бути депортовані.

У свою чергу глава польського МВС зазначив, що Польща не розкриває даних про біженців, які перебувають у Польщі. У тому числі, не передає їх українській стороні. Чиновник додав, що ті, хто не має паспортів, теж отримуватимуть тимчасовий захист.

Раніше "Телеграф" писав, що, за оцінками МЗС, у Польщі є десятки тисяч українців призовного віку. Таку цифру озвучив посол України у Польщі Василь Зварич. Він зазначив, що офіційний Київ використовує будь-яку нагоду, щоб виграти війну у Росії.