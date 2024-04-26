У Польщі обнадіяли українських біженців – заява

Тимчасовий захист також пообіцяли надати українцям без паспорта

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який поки що діє до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяли надати українцям без паспорту.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Його цитує Gazeta.

"Ми знайдемо спосіб, щоб вирішити цю проблему. Нам потрібно діяти мудро та раціонально. Усі речі, що стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки що діє лише до 30 червня", — заявив польський чиновник.

Марцин Кервінський пообіцяв, що Польща охоронятиме права біженців і не передасть їхніх приватних даних.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність польської влади допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Він також заявив, що у планах польської влади не було продовження права перебування для військовозобов’язаних чоловіків з України. Міністр натякнув, що вони можуть бути депортовані.

Слід додати, що міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас також сказав, що Литва може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку додому.

Раніше "Телеграф" повідомив, що припинення консульських послуг не триватиме довго. Українським громадянам за кордоном, які легально виїхали, їх знову надаватимуть за кілька тижнів.