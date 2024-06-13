Выплат не будет: какая судьба ждет украинских беженцев в Польше с 1 июля

Соответствующее положение закона пока не окончательно и будет дорабатываться после публичных консультаций

С 1 июля 2024 года часть украинских беженцев в Польше останутся без выплат. Теперь отменят ряд льгот для граждан Украины, вынужденных покинуть свою страну из-за российской агрессии.

Об этом говорится в Законе о помощи гражданам Украины. В закон были внесены дорабатываемые правки, которые разрешаются украинским беженцам находиться на территории Польши до 30 сентября 2025 года.

Также возможности вместо статуса временной защиты получить вид на временное проживание на три года по упрощенной процедуре, обязанности украинских детей учиться в польских школах с нового учебного года, а также отменяют ряд льгот, которыми пользуются украинцы.

А вот новоприбывшим украинским беженцам с 1 июля уже не будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 300 злотых на человека (3000 тысяч грн), которую можно было потратить на оплату жилья или покупку одежды, или обуви, продуктов питания и средств гигиены.

Также, с 24 февраля 2022 года, украинцы могли претендовать на помощь на детей "Семья 800+" и помощь "Добрый старт 300+". Теперь по этим программам ожидаются существенные изменения.

Проект предусматривает, что право на получение пособий 800+ и 300+ для детей школьного возраста будет зависеть от посещения школы на территории Польши. Сегодня украинские дети не обязаны учиться в польских школах, поскольку они могут продолжать образование в украинских школах онлайн.

Соответствующее положение закона пока не окончательно и будет дорабатываться после публичных консультаций по проекту. Из закона также уберут норму о помощи на проживание и питание "40+". Она предусматривала получение денежной помощи людьми, которые в своем жилье принимали переселенцев из Украины и за собственные средства снабжали их питанием.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам в Германии начали поступать письма от страховых компаний с просьбой уплатить взносы. Ведь некоторые из них не получили компенсацию от ответственных за содержание украинских беженцев служб социальной защиты.