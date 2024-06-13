Послаблення для військовозобов'язаних: кого звільнили від обов'язкового проходження ВЛК

Нові норми регламентовані постановою КМУ

Військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно проходити в межах процедури бронювання військовозобов’язаного громадянина, а також тим, кому не виповнилося 25 років. Раніше, ми писали про те, кому необхідно пройти ВЛК з 1 червня.

Щодо певних послаблень у проходженні ВЛК, їх регламентує нова постанова КМУ №675. Докладніше про всі аспекти, на які впливає постанова Кабміну читайте у матеріалі "Телеграфу": Ухвалено кілька важливих змін щодо мобілізації, броні та ВЛК. Все, що треба знати

Своїм новим документом Кабмін вніс відповідні зміни до:

порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів № 1487 від 30 грудня 2022 року

порядку про призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період № 560 від 16 травня 2024 року

За новими правилами, під час дії воєнного стану призовників мають відправляти на проходження ВЛК лише у тому разі, якщо їх прийняли на військову службу в добровільному порядку (пункт 22 Порядку організації та ведення військового обліку).

Разом з тим, військовозобов’язаних громадян, яким ще немає 25 років, взагалі не повинні відправляти на військово-лікарську комісію для проходження обов'язкового медичного огляду (другий абзац пункту 66 Порядку). Але це стосується чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Також під час мобілізації процедура відстрочки від призову теж не передбачає направлення громадян на ВЛК (пункт 69). Не передбачає ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, наскільки реальне "економічне" бронювання в поточних умовах на думку голови парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данила Гетманцева.