З 1 червня на ВЛК: кому із чоловіків в Україні обов’язково треба на медкомісію і в які терміни

У військовозобов’язаних є дев’ять місяців на проходження ВЛК

З моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію (18 травня) військовозобов’язані українці мають оновити свої дані до ТЦК та пройти перекомісію. Крім того, люди, які мають статус "обмежено придатний", теж повинні пройти ВЛК ще раз.

Зробити це необхідно з 1 червня 2024 року по 4 лютого 2025-го. Про це говорить Закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

"Телеграф" нагадує читачам, який статус військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть отримати тепер.

Згідно із законом, після повторного проходження медкомісії людина може стати:

непридатною до військової служби — її виключають із військового обліку;

непридатною до військової служби з повторною перекомісією через 6 чи 12 місяців;

тимчасово непридатною – таких військовозобов’язаних направлять на лікування, вони отримають відпустку або на якийсь час будуть звільнені від службових обов’язків;

придатною до служби лише за деякими напрямами: у ТЦК, частинах забезпечення військ, підрозділах зв’язку, логістики або медицини, навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах;

придатною до служби – таким громадянам можуть видати бойову повістку.

Нагадаємо, що висновки військово-лікарняної комісії для військовозобов’язаних громадян дійсні 5 років у мирний час. Під час мобілізації чи воєнного стану такий медичний висновок про придатність діє рік. Такі терміни прописані у постанові Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Раніше "Телеграф" повідомив читачам, що у новий додаток "Резерв+" планують додати функцію електронних напрямків на військово-лікарняну комісію для військовозобов’язаних.