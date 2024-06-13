Послабление для военнообязанных: кого освободили от обязательного прохождения ВВК

Новые нормы регламентированы постановлением КМУ

Военно-врачебную комиссию (ВВК) не нужно проходить в рамках процедуры бронирования военнообязанного гражданина, а также тем, кому не исполнилось 25 лет. Ранее мы писали о том, кому необходимо пройти ВВК с 1 июня.

Относительно определенных послаблений в прохождении ВВК их регламентирует новое постановление КМУ №675. Подробнее обо всех аспектах, на которые влияет постановление Кабмина, читайте в материале "Телеграфа": Принято несколько важных изменений относительно мобилизации, брони и ВВК. Все, что нужно знать

Своим новым документом Кабмин внес соответствующие изменения в:

порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов № 1487 от 30 декабря 2022 года

порядка о призыве граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период № 560 от 16 мая 2024 года

По новым правилам, во время действия военного положения призывников должны отправлять на прохождение ВВК только в том случае, если они были приняты на военную службу в добровольном порядке (пункт 22 Порядка организации и ведения военного учета).

Вместе с тем военнообязанных граждан, которым еще нет 25 лет, вообще не должны отправлять на военно-врачебную комиссию для прохождения обязательного медицинского осмотра (второй абзац пункта 66 Порядка). Но это касается мужчин, прошедших базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу.

Также при мобилизации, процедура отсрочки от призыва тоже не предусматривает направление граждан на ВВК (пункт 69). Не предусматривает ВВК и процедура отсрочки для определенных должностных лиц.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, насколько реально "экономическое" бронирование в текущих условиях по мнению главы парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниила Гетманцева.