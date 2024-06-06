Каховську ГЕС хочуть відбудувати після підриву: хто за це візьметься (відео)

Проект 60-х років, який був до 6 червня минулого року, вже назавжди залишився в історії

В Україні мають намір відбудувати Каховську гідроелектростанцію, яку окупанти підірвали рівно рік тому, у ніч проти 6 червня. Будівництво може розпочатись після деокупації Херсонщини.

Таку заяву зробив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ексклюзивному інтерв’ю "Ми-Україні". Він переконаний, що у майбутньому як станція ГЕС продовжить роботу.

"Проєкт 60-х років, який був до 6 червня минулого року, звичайно, він залишився в історії. Але як станція Каховська, яка працюватиме в майбутньому, я більш ніж переконаний, що її буде відбудовано", — сказав Сирота.

Він запевнив, що зруйнована загарбниками ГЕС ще працюватиме на благо нашої держави. Варто додати, що раніше Сирота вже зазначав, що ПрАТ "Укргідроенерго" підготувало проєктування споруд для відновлення Каховського гідровузла та підпірної споруди у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.

"Щойно буде деокуповано територію Херсонщини, компанія готова розпочати роботи з будівництва", — говорив він.

Також директор "Укргідроенерго" пояснював, що відновлення Каховського гідровузла необхідне насамперед для забезпечення півдня країни питною водою, відновлення судноплавства, зрошення сільгоспугідь, охолодження реакторів ЗАЕС і лише потім – для виробництва електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Це могло бути зроблено з метою зірвати наступ ЗСУ. Ця катастрофа, своєю чергою, призвела до затоплення понад тисячі житлових будинків у 80 населених пунктах Херсонської області. В результаті було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі з 28-ми. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.