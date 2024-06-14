"Невозможно охранять": известна еще одна проблема из-за пересыхания Каховского водохранилища

Речь идет не только об экологической катастрофе, но и об исторической памяти

Из-за пересыхания водохранилища в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС возникла еще одна важная проблема — хищение ископаемых экспонатов. Копатели решили обогатиться на экоциде и выкапывают предметы, которые вполне могли бы стать экспонатами в музее.

В частности, это бытовые вещи из эпохи поздней "бронзы" и скифо-сарматской эпохи, которые имеют высокую историческую ценность. Об этом рассказал исследователь локальной истории Херсонщины и гид Андрей Селецкий, пишет "Украинская правда".

Каховское водохранилище раскапывают и воруют экспонаты

"Когда вода отходила, у нас активизировались копатели, которые захотели обогатиться на этой беде. Это, я бы сказал, представители черной стороны общества, которые не настроены на конструктив", — рассказал Селецкий.

Исследователь говорит, что пытается с ними общаться и доносить важность этих экспонатов. Он даже предлагает покупать их по более высокой цене, чем им предложат "на рынке".

"Я с этими людьми общаюсь. Общаюсь в таком формате: "Понимаю, что копать вы будете в любом случае. Я хочу сохранить историю родного края и готов купить у вас то, что найдете, даже по более высокой цене, чем "на рынке". Чтобы сохранить артефакты здесь, в общине, в нашем музее.

Несмотря на такие разговоры, находятся люди, которые окольными путями, рискуя своей жизнью, продолжают копать. Охранять столь огромную территорию нет физических возможностей", ― рассказал исследователь.

Но не все они хотят только денег. Есть люди, понимающие ценность экспонатов. Они приносили Селецкому старинные предметы. Это были как военные элементы типа шлемов, штыков и гильз, так и бытовые. К примеру, части кувшинов, вилки, ложки, украшения. Были и монеты.

"Но есть и другие люди, которые просто по доброте душевной приносили мне что-то, понимая, что это будет составной частью будущего музея после победы. Это части кувшинов поздней "бронзы", скифо-сарматской эпохи. Элементы бижутерии, украшений, такие, как серебряная серьга.Монеты, начиная с 1730 по 1957 годы. Куча различных бытовых вещей: рогачи, вилки, ложки, петли. Это, конечно, и военные элементы: шлемы, штыки, гильзы", ― рассказал Селецкий.

Когда вода сходила, некоторые экспонаты можно было найти прямо на поверхности. Коллеги исследователя случайно обнаружили каменную зернотерку. Она может относиться к периоду поздней "бронзы" или раннего "железа".

"Однажды после подрыва плотины мои коллеги во время проверки, насколько вода отошла, нашли большую каменную зернотерку периода поздней "бронзы" – раннего "железа", ― рассказал Селецкий.

Напомним, что российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС под утро 6 июня 2023 года. Вода из Каховского водохранилища начала выходить и затопила более 80 населенных пунктов и тысячи домов. Экологическая катастрофа унесла жизни десятков человек. Больше всего пострадало оккупированное россиянами левобережье. Число жертв до сих пор неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто именно ответственный за подрыв ГЭС. Удалось идентифицировать российских военных, взорвавших плотину. Один из генералов уже получил подозрение от СБУ.