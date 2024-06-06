СБУ вже взялася за одного генерала: що відомо про тих, хто підірвав Каховську ГЕС (фото)

Журналісти встановили деталі

У четвер, 6 червня, минув рівно рік з моменту підриву росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області. З часом вдалося з'ясувати, хто саме здійснив цей теракт.

За даними "Схем", підрив здійснили сапери 205-ї мотострілецької бригади ЗС РФ з Будьонновська Ставропольського краю. Зазначається, що командувачем цієї бригади був 43-річний полковник Роман Тітов з Алтайського краю.

Журналісти отримали список персонального складу бійців 205 ОМСБр в одному з державних органів оборони України та звірили частину даних за допомогою інших джерел – російських соцмереж та нагородних документів.

Полковник Тітов до того, як очолив бригаду, був відомий українським розвідникам. За даними ГУР, Роман Тітов із березня 2015 року бере "безпосередню участь у злочинній діяльності на території України".

За даними Служби безпеки України, віддав наказ підірвати дамбу ГЕС віддав командувач російського окупаційного угруповання "Днєпр" генерал Олег Макаревич. Це сталося в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

За матеріалами СБУ Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Своєю чергою український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі оприлюднив фото, на яких зображений Макаревич зі своєю дружиною Анжелою та дочкою Євгенією. За його словами, російський генерал одразу після підриву відправив сім'ю відпочивати в Об'єднані Арабські Емірати.

Що відомо про Олега Макаревича

Макаревич – кадровий російський військовий, генерал-полковник. Йому вже 61 рік. В радянській, а згодом і російській армії він з 1979 року.

Військова кар'єра Макаревича:

1979 – 1984 роки – навчання в Московському загальновійськовому командному училищі;

з 1984 року – служба в групі радянських військ в окупованій частині Німеччини (НДР);

з 1998 року – начальник штабу, заступник командира мотострілецької дивізії;

з 2002 року – командир 42 мотострілецької дивізії;

з 2006 року – начальник штабу, заступник командира 22 армії Росії;

з 2008 року – командувач 2 армії Росії;

з 2012 року – командувач 36 армії Росії;

з 2013 року – заступник командира військ західного військового округу;

з 2017 року – командувач берегових військ військово-морського флоту;

протягом 2023 року – командувач окупаційного угруповання "Днєпр" на Херсонщині та Запоріжжі.

Макаревич воював у Чечні та Сирії. Наприкінці жовтня 2023 року його зняли з посади командувача угруповання "Днєпр". На його місце призначили Михаїла Теплінського, який до того був заступником командувача всіх окупаційних військ в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив підбірку фото та відео наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Черговий воєнний злочин окупантів призвів до масштабних затоплень, людських жертв та завдав непоправної шкоди природі.