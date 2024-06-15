Нужна ли забронированным украинцам отсрочка от мобилизации? Адвокат подробно объяснил

Украинцам напомнили, кто подлежит бронированию на работе

Военнообязанные мужчины, которые уже забронированы от мобилизации, должны подать заявление на предоставление отсрочки от военной службы. Но делать они это должны не лично, а через место своей работы.

Об этом подробно рассказали в Telegram-канале "Адвокат права". Мужчинам объяснили, какие документы нужно собрать, чтобы получить отсрочку от службы.

Украинцам напомнили, что есть разница между отсрочкой от призыва на военную службу во время мобилизации и освобождением от военной службы. Отсрочка регулируется ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а освобождение от службы — ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В п.1, ч. 1, ст. 23 Закона сказано, что призыву на службу не подлежат мужчины, которые забронированы на период мобилизации и на военное время такими предприятиями:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

предприятиями, учреждениями и организациями.

Забронированные мужчины должны числиться на специальном военном учете. Чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно с заявлением и пакетом документов обратиться в ТЦК и СП. Но делать это должен не сам военнообязанный, а его руководитель, о чем сказано в абзаце 2 п. 58 Постановления №560.

Список документов, которые нужны для оформления отсрочки:

ходатайство руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации по оформлению отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

выписка из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что делать мужчине, если он числится в розыске в приложении "Резерв+". Военный адвокат подробно объяснил.