Нужна ли забронированным украинцам отсрочка от мобилизации? Адвокат подробно объяснил
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Украинцам напомнили, кто подлежит бронированию на работе
Военнообязанные мужчины, которые уже забронированы от мобилизации, должны подать заявление на предоставление отсрочки от военной службы. Но делать они это должны не лично, а через место своей работы.
Об этом подробно рассказали в Telegram-канале "Адвокат права". Мужчинам объяснили, какие документы нужно собрать, чтобы получить отсрочку от службы.
Украинцам напомнили, что есть разница между отсрочкой от призыва на военную службу во время мобилизации и освобождением от военной службы. Отсрочка регулируется ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а освобождение от службы — ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
В п.1, ч. 1, ст. 23 Закона сказано, что призыву на службу не подлежат мужчины, которые забронированы на период мобилизации и на военное время такими предприятиями:
- органами государственной власти;
- другими государственными органами;
- органами местного самоуправления;
- предприятиями, учреждениями и организациями.
Забронированные мужчины должны числиться на специальном военном учете. Чтобы получить отсрочку от мобилизации, нужно с заявлением и пакетом документов обратиться в ТЦК и СП. Но делать это должен не сам военнообязанный, а его руководитель, о чем сказано в абзаце 2 п. 58 Постановления №560.
Список документов, которые нужны для оформления отсрочки:
- ходатайство руководителя органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации по оформлению отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
- выписка из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанных.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что делать мужчине, если он числится в розыске в приложении "Резерв+". Военный адвокат подробно объяснил.