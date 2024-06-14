Мобілізація авто в Україні: чи конституційним є вилучення ТЗ, розповів юрист

Вилучати авто мають право не лише представники ТЦК та СП

Закон 10449, що набув чинності нещодавно, спричинив чимало дискусій серед автовласників. Адже відтепер держава отримала право вилучати транспортні засоби у громадян для потреб оборони.

Чи не суперечить це Конституції? Олександр Маліновський, юрист Main Business Partner, у своїй колонці для NV Бізнес зазначає: попри неоднозначну реакцію суспільства, Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони й розвідки дійшов висновку — така норма не порушує Конституцію. В умовах воєнного стану подібний крок вважається виправданим.

Утім, експерт звертає увагу на певну розмитість формулювань. Хоча посадовці запевняють, що йдеться лише про вантажівки та спецтехніку, чітких обмежень закон не містить. Це викликало своєрідний "бум" перереєстрацій авто серед населення.

Хто ж може претендувати на приватний транспорт? За словами Маліновського, право вилучення отримали територіальні центри комплектування, місцеві органи СБУ та підрозділи розвідки. Однак є умова — власник повинен мати щонайменше два автомобілі. Пріоритет надаватиметься тим, які найбільше потрібні армії: пікапам, фургонам, мінівенам.

Важливий нюанс: якщо авто — єдине джерело доходу чи єдиний транспортний засіб громадянина, воно залишиться недоторканним. А от на юросіб ця "пільга" не поширюється. Цікаво, що визначати необхідну кількість, типи та моделі машин будуть місцеві держадміністрації згідно з Мобілізаційним планом.

Постає логічне запитання: звідки силовики дізнаватимуться про наявність придатних авто? Виявляється, інформацію надаватимуть органи МВС та Мінінфраструктури. До того ж діятимуть обмеження щодо продажу чи передачі прав на транспорт, який може знадобитися ЗСУ.

Втім, є й позитивні новини для власників. Кабмін має розробити механізм компенсації за пошкодження автівок, залучених під час мобілізації. Наразі це питання лишається відкритим.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні через новий закон про мобілізацію не всім водіям пропонують хорошу роботу. Роботодавці пропонують бронь від мобілізації, проте низьку зарплату.