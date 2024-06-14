Мобілізація: я бачу себе у розшуку в "Резерв+", що робити?

Адвокат порадив, як поводити себе у такій ситуації

Після встановлення офіційного додатка "Резерв+" у деяких українців почав висвічуватися статус "у розшуку". Це стається після того, як людина завантажує застосунок та оновлює свої дані. "Телеграф" розпитав адвоката, що робити у такому разі.

З кримінальним розшуком це не пов’язано, — адвокат

Статус "у розшуку" в застосунку "Резерв+" може з'являтися у військовозобов'язаних, якщо були порушені правила мобілізаційного обліку, пояснив у коментарі "Телеграфу" військовий адвокат Сергій Дубок.

Так, відповідно до нового закону, після 25 років, коли закінчується призовний вік, людина переходить у розряд військовозобов’язаних.

"Якщо громадянин не з’явився в ТЦК, він набуває статусу "у розшуку", але з кримінальним розшуком це не пов'язано. Також це стосується тих, хто переїжджає до інших населених пунктів, не знявшись із військового обліку за попереднім місцем реєстрації. Щоб позбутися цього статусу можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони. Фахівці допоможуть з'ясувати причину надання статусу "У розшуку" та нададуть інструкції щодо подальших дій", — розповів Сергій Дубок.

Друга опція — зв'язатися безпосередньо з територіальним центром комплектування (ТЦК) за місцем проживання.

"Там можна дізнатися, яким чином було порушено правила мобілізаційного обліку та що потрібно зробити для врегулювання ситуації. Зазвичай необхідно особисто відвідати ТЦК для розв'язання питання", — розповідає адвокат.

Статуси в "Резерв+"

"Резерв+" — це альтернативний спосіб оновити свої дані онлайн без черг у ТЦК чи особистого візиту в ЦНАП. Оновити дані потрібно до 16 липня, бо такими є вимоги нового закону про мобілізацію.

У додатку можна побачити один з п’яти статусів:

на обліку,

уточнюється,

у розшуку,

знято з обліку,

виключено з обліку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці скаржаться, що додаток "Резерв+", створений як реалізація електронного кабінету для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, не визнається на кордоні.