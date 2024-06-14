Вилучення, відчуження чи добровільна передача: юрист назвав 3 способи мобілізації авто для ЗСУ

Під час війни влада має право залучати транспортні засоби для задоволення потреб військових

В умовах воєнного часу потреба у транспортних засобах різко зростає, а наявних ресурсів може виявитися недостатньо. Саме тому українська влада має право залучати транспортні засоби з різних джерел, включаючи державні підприємства, приватні компанії та навіть фізичних осіб.

Залучення транспортних засобів для військових потреб є вимушеним, але необхідним кроком. Це дозволяє оперативно мобілізувати необхідні транспортні ресурси та забезпечити безперебійне функціонування військової логістики.

Яким чином можуть вилучати авто

Існують три основні сценарії, за якими це може відбуватися. Але слід зауважити, що власники автомобілів, які були вилучені або примусово відчужені, матимуть право на відшкодування збитків від держави.

1. Вилучення

Цей спосіб передбачає безоплатне вилучення транспортних засобів, що перебувають у власності державних установ та організацій. Держава має право примусово забирати автомобілі, вантажівки, спецтехніку та інші транспортні засоби, які належать державним підприємствам, міністерствам, відомствам тощо. Такі транспортні засоби можуть бути негайно залучений для військових потреб без жодних компенсацій їхнім власникам.

2. Примусове відчуження

За цим способом держава може позбавити права власності на транспортні засоби, що перебувають у приватній чи комунальній власності. Йдеться про примусове вилучення автомобілів, вантажівок, спецтехніки, що належать фізичним особам, приватним компаніям або органам місцевого самоврядування. Такі транспортні засоби можуть бути експропрійовані державою для використання у військових цілях з подальшою компенсацією їхнім власникам.

3. Добровільна передача

Цей спосіб передбачає добровільну згоду власників транспортних засобів на їх передачу для військових потреб. Така передача оформлюється відповідним наказом або розпорядженням на підприємстві чи в організації. Власники транспортних засобів можуть добровільно передати їх у розпорядження військових формувань на певний термін або безстроково. У такому випадку держава також має передбачити механізм компенсації власникам за використання їхнього майна.

Важливо зазначити, що Кабінет Міністрів України зобов'язується розробити порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам, залученим під час мобілізації. Це означає, що власники автомобілів, які були вилучені або примусово відчужені, матимуть право на відшкодування збитків від держави.

Такі заходи є необхідними в умовах воєнного стану для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань. Водночас права власників транспортних засобів також мають бути захищені шляхом компенсації втрат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з мобілізованим авто, якщо його знищили на фронті. Найцікавіше не те, що розмір компенсації може не відповідати реальній вартості машини.