Документ договора Украины и России из Стамбула впервые опубликовали: почему его никогда бы не подписал Киев

Проект предусматривал значительное ограничение численности ВСУ и техники

Газета "Нью-Йорк Таймс" впервые опубликовала полный вариант проекта мирного соглашения между Украиной и Россией, о котором договаривались в Стамбуле весной 2022 года. Тогда он не был подписан.

По материалам издания, основные условия включали не только полную отмену санкций, но и сделать русский официальным языком Украины. Отмечается, что апрель 2022 был единственным ныне известным случаем, когда украинские и российские официальные лица вели прямые мирные переговоры.

Главные пункты:

Обе стороны согласились исключить Крым из своего договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания этого Украиной.

Украина не вступает в военные союзы, не разворачивает иностранные военные базы и контингенты.

Россия требовала, чтобы Украина сделала русский официальным языком.

Украина хотела, чтобы ее союзники были связаны договором и выступали гарантами безопасности, чтобы вмешаться, если на нее снова нападут. К примеру, закрытие воздушного пространства, предоставление необходимого оружия.

РФ потребовала отмены всех санкций.

Проект предусматривал ограничение численности ВСУ и техники. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но стремились к более высоким границам. Численность до 100 000 человек, 147 минометов и 10 боевых вертолетов. Дальность украинских ракет должна была быть ограничена — всего 40 км.

Украине было разрешено вступить в ЕС.

Сейчас же объявленные недавно президентом России Владимиром Путиным мирные предложения имеют сходство с вышеописанными, однако в некоторых вопросах они все больше "связывают руки" Украине. В то же время у президента Владимира Зеленского есть свое видение решения войны на переговорном фоне, и в обязательном порядке оно включает вывод всех российских войск с территории Украины.

Заметим, что в начале мая 2024 РФ обвинила Украину в срыве мирного соглашения в Стамбуле, упрекая, что якобы война могла закончиться еще тогда. Ведь наше государство якобы под влиянием Великобритании не пошло на соглашение.

Комментируя это, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал: "Это одна из любимых лживых историй, которые распространяет Россия и те, кто ей симпатизирует. Если внимательнее посмотреть на факты, вся эта история не держится в куче".

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, на который уже прибыл Зеленский. Он напомнил о трех его основных задачах.

Ранее "Телеграф" писал, что в отсутствии России на саммите мира нашли плюс.