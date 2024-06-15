"Кремль треба ізолювати": у відсутності Росії на саміті світу у Швейцарії знайшли плюс

Світ має дати зрозуміти Росії, що їй невигідно продовжувати війну

Росію не запросили на саміт миру до Швейцарії, куди приїхав президент України Володимир Зеленський. І це є великою перевагою, а не недоліком, як вважають деякі країни.

Про це пише видання NZZ. Влада Швейцарії хоче виступити посередником між Україною і Росією і навіть хоче просувати поступки територій, але погоджуватися на це не можна.

Як зазначають іноземні аналітики, безпека у Європі створюється не разом із Росією, а проти неї. Володимир Зеленський уже кілька разів на міжнародних зустрічах просував українську формулу миру, яка складається із десяти пунктів. Щобільше, представники десятків країн чотири рази зустрічалися на конференціях, щоби обговорити припинення війни в Україні. При цьому Росію навмисно не запрошували на жодну з цих зустрічей.

"Кремль, який висуває нездійсненні вимоги, має бути ізольований", — пише видання.

Проте аналітики зазначають, що у Швейцарії та України зовсім різні уявлення про те, як досягти миру. Україна має намір звільнити всі свої території, включаючи Крим та Донбас, і не готова йти на поступки. При цьому у Швейцарії, навпаки, хочуть посадити лідерів двох країн за стіл переговорів і не виключають, що Україні доведеться віддати частину своїх земель, щоб завершити війну. Але, як додають аналітики, війна на цьому не закінчиться. Цього можна досягти виключно сильним військовим опором, жорсткими економічними санкціями та дипломатичною ізоляцією Росії. Тільки так Кремль зможе зрозуміти, що витрати та вигоди від подальшої війни непропорційні.

"Те, що Москва не представлена ​​на Бюргенштоку, — це не недолік, а перевага. Важливо не допустити ситуації, коли Україна раптом буде змушена піти на поступки агресору, а Москва досягне пропагандистського успіху. З іншого боку, якщо Україна посилиться, це також буде на користь Швейцарії", - пише ZNN.

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