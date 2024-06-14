Скільки Росія має виплатити Україні через війну: на Саміті G7 назвали точну суму

Росія завдала прямої шкоди Україні на 152 мільярди доларів

Збитки від війни в Україні, яку розпочала Росія, за підрахунками Світового банку становлять приблизно 486 мільярдів доларів. Саме цю суму країни "Великої сімки" (G7) зобов'язують агресора виплати Києву.

Про це заявили під час фіналу Саміту G7 в Італії. Також російські активи залишаться замороженими доти, доки Москва не зупинить конфлікт в Україні та не заплатить компенсацію.

"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за заподіяну Україні шкоду. За даними Світового банку, ця шкода вже перевищує 486 мільярдів доларів США", — повідомили на саміті.

Зазначається, що Росія завдала прямої шкоди Україні на 152 мільярди доларів. Житлове питання назвали одним з найбільш постраждалих галузей. Це й не дивно, адже агресор постійно нищить будинки українців своїми обстрілами. На саміті зазначили, що 10% житлового фонду пошкоджено чи знищено.

У цій же заяві учасники саміту підтвердили намір надати Україні до кінця року кредит на суму 50 мільярдів доларів. Його погашатимуть коштом доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, що Київ висунув свої умови, за якими зможе прийняти та використати вищевказані кошти. Одна з них — гроші мають носити "безумовний характер".

Також в рамках Саміту G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським. Під час зустрічі обговорили низку важливих питань.

Раніше "Телеграф" писав, що США підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною.