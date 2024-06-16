У Зеленського опублікували комюніке після Саміту миру: що відомо

Там задеклароване спільне бачення щодо кількох аспектів

Учасники Саміту миру у спільному комюніке звинувачують РФ у масштабних людських стражданнях. А також руйнуваннях та закликали поважати територіальну цілісність України.

Відповідний документ опубліковано вдень 16 червня на сайті Офісу президента України. Учасники саміту зазначають, що зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб "підвищити рівень діалогу про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України".

"Цей саміт був побудований на базі попередніх дискусій, які відбулися на основі Української формули миру та інших мирних пропозицій, що відповідають міжнародному праву, включно зі статутом ООН", — йдеться у декларації.

Окрім цього, учасники форуму підтверджують свою відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності усіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права.

У комюніке також задеклароване спільне бачення щодо кількох аспектів:

Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними. Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

У документі сформульована думка, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", — йдеться у декларації.

Що відомо про саміт миру

У Швейцарії 15-16 червня у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку) відбувся саміт миру. У зустрічі взяли участь близько 80, здебільшого з Глобального Півдня. На перший Глобальний саміт миру РФ не запрошували, але не виключено, що вони будуть на другому Саміті. Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування.

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли пройде другий саміт миру. За його словами, шлях до відкриття другого саміту миру буде відкритий, коли буде готовий план дій щодо наближення до миру, а кожен його крок буде опрацьовано. Підготовка до цього триватиме місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що опубліковано список країн, які підписали підсумкове комюніке саміту світу. Утрималися вісім країн.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті світу.