Заради України: політики з усього світу зустрінуться, щоб обговорити Саміт миру, названі місце та дата

Список учасників зустрічі у столиці Катару ще не затверджений

На вихідних, 27 та 28 квітня, радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу мають намір зустрітися в Досі. Вони планують обговорити плани щодо українського саміту миру.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. Видання зазначає, що зустріч офіційних осіб "Групи семи" та спільноти Глобального Півдня є частиною раунду переговорів, що готують ґрунт для саміту високого рівня, який Швейцарія має прийняти у червні.

У деяких із цих зустрічей взяли участь десятки інших країн ‒ Перської затоки, "Групи двадцяти" та БРІКС, організації, до якої входять Бразилія та Індія. Менші зустрічі відбулися у грудні минулого року.

Список учасників зустрічі у столиці Катару ще не затверджений. На перший Глобальний саміт миру РФ запрошувати не будуть. Проте у Зеленського не виключають, що представників РФ можуть запросити на другий саміт і наразі не зрозуміло, чи візьме у ній участь Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту, враховуючи вплив, який Пекін має на Москву.

Український план миру — що передбачає

повагу до територіальної цілісності та суверенітету країни,

виведення російських військ,

гарантії майбутньої безпеки.

Він також містить спеціальні положення щодо захисту своїх ядерних генераторів і поставок продовольства.

Україна хоче, щоб ці принципи були широко узгоджені на саміті в Швейцарії як попередника будь-яких потенційних переговорів за участю Росії. Китай розглядається як ключовий учасник, який надає ваги будь-якій угоді, тому питання про те, чи з’явиться хтось із Пекіна на цій зустрічі, є вирішальним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глобальний саміт миру по українській "формулі" відбудеться у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. На нього запросять лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня. Володимир Зеленський каже, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру і вже навіть мають план, як це зробити.

У Кремлі назвали безглуздим саміт миру. Нібито без Росії це "переговори впусту".