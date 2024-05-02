Понад 160 делегацій: остаточно названо дату саміту щодо України у Швейцарії

Глава держави анонсував проведення Першого Саміту миру у Швейцарії

Уряд Швейцарії підтвердив, що конференцію щодо України призначено на 15-16 червня. Саміт миру пройде в Бюргенштоку, розташованому неподалік швейцарського міста Люцерн.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Відповідний пост він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter – ред.).

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", — написав глава держави.

Відомо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій, у тому числі з країн G7, G20 та БРІКС. Зустріч буде націлена на створення конкретної дорожньої карти участі Росії у мирному процесі.

Росія ж не братиме участі у цьому Саміті. Водночас швейцарський уряд сподівається, що представники російської влади колись зможуть приєднатися до обговорення мирного врегулювання в Україні.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що мета конференції полягає у тому, щоб створити коаліцію країн із загальними принципами. Після цього можливий старт переговорів Києва з Москвою щодо мирного врегулювання.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України відбулося кілька раундів переговорів. Однак вони не дали суттєвих результатів.

Українська влада чітко заявила, що не сяде за стіл переговорів знову, поки Росія не виведе свої війська з української території.

Раніше "Телеграф" розповів читачам про те, що у США думають про можливі переговори України та Росії.