У Зеленского опубликовали коммюнике после Саммита мира: что известно

Там задекларировано общее видение нескольких аспектов

Участники Саммита мира в совместном коммюнике обвиняют РФ в масштабных человеческих страданиях. А также разрушения и призывали уважать территориальную целостность Украины.

Соответствующий документ опубликован 16 июня на сайте Офиса президента Украины. Участники саммита отмечают, что собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы "повысить уровень диалога о путях всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины".

"Этот саммит был построен на базе предварительных дискуссий, которые состоялись на основе Украинской формулы мира и других мирных предложений, отвечающих международному праву, включая устав ООН", — говорится в декларации.

Кроме того, участники форума подтверждают свою приверженность воздержанию от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды, и разрешение споров мирными средствами как принципы международного права.

В коммюнике также задекларировано общее видение нескольких аспектов:

Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть защищено и экологически безопасно. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны работать безопасно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Любая угроза или применение ядерного оружия в условиях продолжающейся против Украины войны недопустимы. Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и снабжения пищевыми продуктами. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей критически важны. Нападения на торговцев корабли в портах и ​​на всем маршруте, а также против гражданских портов и гражданской портовой инфраструктуры неприемлемы. Все военнопленные должны быть уволены путем полного обмена. ‚ Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие незаконно удерживаемые украинские гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

В документе сформулировано мнение, что достижение мира требует диалога между всеми сторонами конфликта.

"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", — говорится в декларации.

Что известно о саммите мира

В Швейцарии 15-16 июня в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна был местом конференций и отдыха) состоялся саммит мира. Во встрече приняли участие около 80, по большей части с Глобального Юга. На первый Глобальный саммит мира РФ не приглашалось, но не исключено, что они будут на втором Саммите. Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится второй саммит мира. По его словам, путь к открытию второго саммита мира будет открыт, когда будет готов план действий по приближению к миру, а каждый его шаг будет проработан. Подготовка к этому продлится месяцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что опубликован список стран, подписавших итоговое коммюнике саммита мира. Воздержались восемь стран.

Также "Телеграф" сообщал о том, что Зеленский назвал условие, при котором Россия может участвовать в саммите мира.