Проти – вісім: опубліковано список країн, які підписали підсумкове комюніке саміту миру (фото)

Утрималося 8 країн

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, який проходить у Швейцарії, підписала більшість країн-учасників. Утрималися від цього лише кілька держав.

Про це повідомляє Радіо Свобода, публікуючи відповідні списки. За даними журналістів, всього підсумкове комюніке підтримали 80 країн. Серед них: США, Велика Британія, Ізраїль, Туреччина, Грузія, Угорщина та інші. Також під декларацією підписалися 4 організації. Серед них Єврорада та Європарламент.

Серед тих, хто не підписав комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати.

Так це виглядає на глобальній карті світу:

Нагадаємо, що ключові моменти підсумкової декларації саміту світу ви можете прочитати, перейшовши на посиланням.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одразу три країни виявили бажання, щоб Росія брала участь у саміті світу.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті світу.

У той же час у Путіна клянчать переговори з Україною, просуваючи свої ультиматуми.