Проти – вісім: опубліковано список країн, які підписали підсумкове комюніке саміту миру (фото)
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Утрималося 8 країн
Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, який проходить у Швейцарії, підписала більшість країн-учасників. Утрималися від цього лише кілька держав.
Про це повідомляє Радіо Свобода, публікуючи відповідні списки. За даними журналістів, всього підсумкове комюніке підтримали 80 країн. Серед них: США, Велика Британія, Ізраїль, Туреччина, Грузія, Угорщина та інші. Також під декларацією підписалися 4 організації. Серед них Єврорада та Європарламент.
Серед тих, хто не підписав комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об’єднані Арабські Емірати.
Так це виглядає на глобальній карті світу:
Нагадаємо, що ключові моменти підсумкової декларації саміту світу ви можете прочитати, перейшовши на посиланням.
Раніше "Телеграф" писав про те, що одразу три країни виявили бажання, щоб Росія брала участь у саміті світу.
Також ми повідомляли про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті світу.
У той же час у Путіна клянчать переговори з Україною, просуваючи свої ультиматуми.