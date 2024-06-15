Перше засідання Саміту миру у Швейцарії: онлайн-трансляція

У Швейцарі триває Глобальний саміт миру, який направлений на початок шляху для встановлення миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський долучився до першого пленарного засідання саміту.

"Телеграф" зібрав для вас заяви, які звучать на ньому, у форматі онлайн.

20:01 Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що основою миру в Україні має стати міжнародне право та статут ООН. За його словами, дії Росії збільшують ядерну загрозу. Та у світі немає місця для подвійних стандартів.

19:41 Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що капітуляції України, про яку говорить Росія, не буде. За його словами, Володимир Путін запустив скоординовану дипломатичну атаку проти цього саміту та закликав держави утримуватися від участі.

19:38 Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда наголосив, що підтримка України буде продовжуватися, адже "сьогодні це Україна, а завтра це може бути Східна Азія".

19:35 Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал ібн Фархан Аль Сауд також сказав, що для досягнення миру в Україні необхідно буде залучати Росії. Не варто виключати й те, що потрібно бути піти на важкі компроміси.

19:25 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир це не просто припинення війни. Сталий мир неможливий без чіткого плану та дорожньої карти його реалізації. Він також зауважив, що досягти миру без залучення Росії неможливо, але не потрібно забувати, що РФ продовжує цю війну і не зупиняє вогонь.

19:20 Президент Кенії Вільям Руто наголосив, що на саміті у Швейцарії також має бути присутня Росія. Також він додав, що використання заморожених активів РФ є неприйнятним так само як і напад Росії на Україну.

19:15 Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті миру, заявила, що на сьогодні заморожування конфлікту, тоді як російські війська окупують територію України, не є відповіддю.

19:11 Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що завершення війни не може бути визначено без України. У заявах російського диктатора Володимира Путіна не йдеться про мир, там йдеться про капітуляцію. Вона наголосила, що допомога і підтрима США — це не благодійність, адже в інтересах Сполучених Штатів — захист демократичних цінностей.

19:01 Україна сфокусується на перших трьох пунктах формули миру Володимира Зеленського. Йдеться, зокрема, про ядерну й продовольчу безпеку, а також звільнення полонених. Він також наголосив, що, коли план дії буде погоджений всіма, тоді його покажуть представникам Росії. Тоді на другому саміті миру стане можливим фіксація реального кінця війни.

18:52 Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що без Росії мирний процес немислимий.

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Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що Україна згодна на переговори з Росією про закінчення війни. Але виключно на своїх умовах, які мають на увазі визволення всіх територій.