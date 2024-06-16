Опубліковано декларацію саміту миру Швейцарії: її ключові моменти

Цей саміт було збудовано на попередніх дискусіях, які відбулися на основі Української формули миру та інших мирних пропозицій

Учасники глобального саміту миру ухвалять підсумкову декларацію. Одними з головних вимог є повернення Запорізької атомної електростанції, обмін полонених, а також доступ до морських портів.

Відповідний документ опублікував Reuters.

"Проєкт підсумкової декларації саміту, з яким ознайомилося агентство Reuters, звинувачує російську "війну" в Україні в тому, що вона стала причиною "великомасштабних людських страждань та руйнувань", і закликає поважати територіальну цілісність України", — йдеться у матеріалі.

Так, головні вимоги звучать так:

Запорізька атомна електростанція має повернутись під контроль України. Українські атомні електростанції та установки, у тому числі Запорізька АЕС, мають працювати безпечно та надійно під повним суверенним контролем України. І відповідно до принципів МАГАТЕ та під його контролем.

Обмін усіх військовополонених та повернення в Україну всіх незаконно вивезених цивільних осіб. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також всі інші українські цивільні особи, які були незаконно затримані, мають бути повернуті до України.

Має відновити безпечний доступ до морських портів. "Продовольча безпека в жодному разі не повинна перетворюватися на зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та безкоштовно постачатись зацікавленим третім країнам.

З документа прибрали слово "агресія". Його замінили словом "війна". Також серед ключових положень велика увага приділена використанню ядрених установок та енергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одразу три країни виявили бажання, щоб Росія брала участь у саміті миру.