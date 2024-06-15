Росії дозволять брати участь у Саміті миру: Зеленський назвав умову
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Другий саміт зафіксує реальне завершення війни
Росія може бути присутня на другому Саміті миру, на якому буде зафіксовано реальне закінчення війни. Однак перед цим світова спільнота має напрацювати спільну позицію з приводу того, що є справедливим миром.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті першого Саміту у Швейцарії. Він зазначив, що якби Москва була зацікавлена у мирі, то вона не починала б війну.
"Ми повинні вирішувати разом, що є справедливий мир для всього світу і яким чином його можна досягти на довгостроковій основі", — сказав він.
За його словами, коли план дій буде створено, а його положення будуть зрозумілими та узгодженими всіма, тоді його донесуть до представників Росії.
"Таким чином на другому Саміті миру ми зможемо зафіксувати реальний кінець війни", — наголосив глава держави.
Як повідомлялося раніше, у Швейцарії з 15 по 16 червня проходить Саміт миру. За словами Зеленського, його мета полягає в тому, щоб світова більшість зробила конкретні кроки щодо вирішення питань пов’язаних з ядерною та продовольчою безпекою, а також щодо повернення депортованих осіб, у тому числі й викрадених росіянами дітей.