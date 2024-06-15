Росії дозволять брати участь у Саміті миру: Зеленський назвав умову

Другий саміт зафіксує реальне завершення війни

Росія може бути присутня на другому Саміті миру, на якому буде зафіксовано реальне закінчення війни. Однак перед цим світова спільнота має напрацювати спільну позицію з приводу того, що є справедливим миром.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті першого Саміту у Швейцарії. Він зазначив, що якби Москва була зацікавлена у мирі, то вона не починала б війну.

"Ми повинні вирішувати разом, що є справедливий мир для всього світу і яким чином його можна досягти на довгостроковій основі", — сказав він.

За його словами, коли план дій буде створено, а його положення будуть зрозумілими та узгодженими всіма, тоді його донесуть до представників Росії.

"Таким чином на другому Саміті миру ми зможемо зафіксувати реальний кінець війни", — наголосив глава держави.

Як повідомлялося раніше, у Швейцарії з 15 по 16 червня проходить Саміт миру. За словами Зеленського, його мета полягає в тому, щоб світова більшість зробила конкретні кроки щодо вирішення питань пов’язаних з ядерною та продовольчою безпекою, а також щодо повернення депортованих осіб, у тому числі й викрадених росіянами дітей.