Росію примусять здатись: Мелоні зробила гучну заяву на Саміті миру, подробиці

Вона жорстко відповіла на ультиматум Путіна

Росія повинна буде виконати умови Саміту миру для припинення війни в Україні. Якщо вона не погодиться, її примусять здатись.

Міжнародна спільнота повинна об’єднати зусилля, щоб захистити Україну. Про це прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила під час свого виступу у рамках другого дня роботи Саміту миру, який проходить у швейцарському містечку Бюргеншток.

Росія повинна здатись, якщо не погодиться на умови Саміту миру

"Якщо Росія не погодиться з умовами, ми заставимо її здатися. Нам потрібно встановити мінімальні вимоги для цієї дискусії. Це агресія проти держави, і мир в Україні не означає, що Україна повинна здатися, як вважає Путін. Ставити такі умови ― це дуже неправильно", ― заявила Мелоні, коментуючи ультиматум Путіна напередодні Глобального саміту миру.

Прем’єрка Італії закликала об’єднатись заради допомоги Україні. Вона сказала, що "Зеленський завжди може розраховувати на Італію та ЄС загалом" і пообіцяла, що вони зроблять "все, що від нас залежить для безпечного майбутнього України".

Для довідки: Глобальний саміт миру проходить у Бюргенштоці. Це дводенна конференція, на якій обговорюють шляхи досягнення миру в Україні. Росія не запрошена на саміт.

Нагадаємо, напередодні Глобального саміту миру російський диктатор Путін прочитав брехливу промову. Він поставив ультиматум для "перемовин", заявивши, що Україна повинна вивести армію з чотирьох українських областей. Путін також сказав, що не збирається воювати з Європою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Дуда назвав Лукашенка "лялькою Путіна". Він розповів про роль самопроголошеного президента Білорусі у війні в Україні.