Процедури антидемпінгових розслідувань мають бути спрощені та прискорені — Кисилевський

Уряд України недостатньо використовує антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи щодо захисту внутрішнього ринку від недобросовісного імпорту. Про це повідомив народний депутат Дмитро Кисилевський, виступаючи на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку щодо інструментів торговельного захисту, яка відбулась 17 червня.

Наразі Україна запровадила 35 антидемпінгових та інших заходів. Для порівняння, за даними СОТ, США застосовують 520 антидемпінгових заходів, Індія — 337, Бразилія -175, Туреччина -145, Китай — 141, Аргентина — 137, ЄС — 130.

"Процедури антидемпінгових розслідувань в інтересах українських виробників мають бути спрощені та прискорені. Захист інтересів української промисловості, яка податками фінансує ЗСУ, є одним з головних факторів національної безпеки України. Саме тому у період війни будь-яка шкода економічним інтересам України прирівнюється до нанесення шкоди її національній безпеці. На цю шкоду, спричинену недобросовісним імпортом, має бути швидка і ефективна відповідь уряду", — відзначив Дмитро Кисилевський.

17 червня на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Міністерство економіки України презентувало законопроєкти про застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів щодо імпорту та представило стан справ у сфері торгового захисту.