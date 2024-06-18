Процедуры антидемпинговых расследований должны быть упрощены и ускорены, - Кисилевский

Правительство Украины недостаточно использует антидемпинговые, компенсационные и специальные меры защиты внутреннего рынка от недобросовестного импорта. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский, выступая на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития по инструментам торговой защиты, которое состоялось 17 июня.

В настоящее время Украина ввела 35 антидемпинговых и других мер. Для сравнения, по данным ВТО, США применяют 520 антидемпинговых мер, Индия — 337, Бразилия — 175, Турция — 145, Китай — 141, Аргентина — 137, ЕС — 130.

"Процедуры антидемпинговых расследований в интересах украинских производителей должны быть упрощены и ускорены. Защита интересов украинской промышленности, которая налогами финансирует ВСУ, является одним из главных факторов национальной безопасности Украины. Именно поэтому в период войны любой ущерб экономическим интересам Украины приравнивается к причинению ее вреда национальной безопасности. На этот ущерб, причиненный недобросовестным импортом, должен быть быстрый и эффективный ответ правительства", — отметил Дмитрий Кисилевский.

17 июня на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Министерство экономики Украины представило законопроекты о применении антидемпинговых, компенсационных и специальных мер по импорту и представило положение дел в сфере торговой защиты.