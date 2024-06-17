"Бонус від держави": що пропонують українцям, які добровільно йдуть у ТЦК

У мобілізованих такої можливості немає

Допоки ухилянти шукають лазівки в законі, чоловікам, які добровільно йдуть у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пропонують бонуси. Серед них "відстрочка" у видачі мобілізаційного розпорядження.

Добровольці матимуть місяць-півтора, щоб завершити свої справи перед початком служби у Збройних силах України (ЗСУ). У новому законі про мобілізацію були закладені певні бонуси, про що юрист Ярослав Жукровський розповів в етері "Українського радіо. Львів".

Бонуси для чоловіків, які добровільно йдуть у ТЦК

"Людям, які самостійно приходять до ТЦК, законом надано можливість отримати мобілізаційне розпорядження і повістку на відправлення не в цей же день, а через місяць-півтора. Це такий бонус від держави, щоби людина мала можливість завершити свої справи", — сказав Жукровський.

Для військовослужбовців, які вперше підписують контракт з ЗСУ, є ще один приємний бонус. Вони можуть отримати сертифікат у 150 тисяч гривень на купівлю автомобіля. Ці гроші також можна витратити на перший внесок по іпотечному кредиту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям можуть відправляти повістки поштою. Поки що це не практикується, але зовсім скоро цей спосіб інформування стане законним.

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