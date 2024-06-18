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Заявление на отсрочку от мобилизации: когда нужно подавать

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Если вы имеете право на отсрочку, это необходимо официально подтвердить
Если вы имеете право на отсрочку, это необходимо официально подтвердить. Фото Коллаж

Мобилизовать могут лиц с 25 лет, если они раньше не проходили службу и не имеют права на отсрочку

Сообщать в ТЦК и СП о своем праве на отсрочку нужно сразу. Однако некоторые люди ошибаются, считая, что это нужно делать при обязательном обновлении данных.

О такой ошибке со стороны военнообязанных рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она отметила, что до 16 июля следует исполнить обязанность по уточнению данных — телефону, адресу, электронной почте. Отсрочку нужно оформлять сразу, если на нее есть право.

Проверять основания для предоставления отсрочки и оформлять ее должны в ТЦК и СП. Она может также оформляться посредством реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных.

Кто имеет право на отсрочку:

  • забронированные работники,
  • люди с инвалидностью и временно непригодные,
  • те, кто содержит трех и более несовершеннолетних детей и платит алименты при необходимости,
  • родители-одиночки, когда второй человек умер, исчез, отбывает наказание и т.д.
  • родители и воспитатели несовершеннолетнего с инвалидностью,
  • родители и воспитатели тяжелобольных детей,
  • люди, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
  • усыновители/попечители с детьми до 18 лет,
  • заняты постоянным уходом за больной женой/супругом/ребёнком/родителями, если больше никто не может выполнить эту обязанность,
  • опекун недееспособного лица,
  • супруг человека с инвалидностью I или II группы, или III группы в отдельных случаях,
  • уход родителей или жены с инвалидностью I или II группы, если больше никто не может выполнить эту обязанность, в некоторых случаях — уход за членом семьи второй степени родства
  • если жена/муж проходят службу и есть несовершеннолетний ребенок
  • работники министерств, нардепы, судьи, члены Счетной палаты, уполномоченный по правам человека, дипломаты, госслужащие определенных направлений
  • работники воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии и т.д.

Также не подлежат призыву те, кто учится на дневной или дуальной форме в вузах, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники, родственники погибших и пропавших без вести воинов и Героев Украины, которым звание присвоено посмертно за участие в Революции Достоинства, бывшие пленные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью и нужно ли таким военнообязанным получать отсрочку. В законе норма четко прописана, но на статус годен или годен с ограничениями это не влияет.

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