Заявление на отсрочку от мобилизации: когда нужно подавать
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Мобилизовать могут лиц с 25 лет, если они раньше не проходили службу и не имеют права на отсрочку
Сообщать в ТЦК и СП о своем праве на отсрочку нужно сразу. Однако некоторые люди ошибаются, считая, что это нужно делать при обязательном обновлении данных.
О такой ошибке со стороны военнообязанных рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она отметила, что до 16 июля следует исполнить обязанность по уточнению данных — телефону, адресу, электронной почте. Отсрочку нужно оформлять сразу, если на нее есть право.
Проверять основания для предоставления отсрочки и оформлять ее должны в ТЦК и СП. Она может также оформляться посредством реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных.
Кто имеет право на отсрочку:
- забронированные работники,
- люди с инвалидностью и временно непригодные,
- те, кто содержит трех и более несовершеннолетних детей и платит алименты при необходимости,
- родители-одиночки, когда второй человек умер, исчез, отбывает наказание и т.д.
- родители и воспитатели несовершеннолетнего с инвалидностью,
- родители и воспитатели тяжелобольных детей,
- люди, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
- усыновители/попечители с детьми до 18 лет,
- заняты постоянным уходом за больной женой/супругом/ребёнком/родителями, если больше никто не может выполнить эту обязанность,
- опекун недееспособного лица,
- супруг человека с инвалидностью I или II группы, или III группы в отдельных случаях,
- уход родителей или жены с инвалидностью I или II группы, если больше никто не может выполнить эту обязанность, в некоторых случаях — уход за членом семьи второй степени родства
- если жена/муж проходят службу и есть несовершеннолетний ребенок
- работники министерств, нардепы, судьи, члены Счетной палаты, уполномоченный по правам человека, дипломаты, госслужащие определенных направлений
- работники воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии и т.д.
Также не подлежат призыву те, кто учится на дневной или дуальной форме в вузах, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники, родственники погибших и пропавших без вести воинов и Героев Украины, которым звание присвоено посмертно за участие в Революции Достоинства, бывшие пленные.
Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью и нужно ли таким военнообязанным получать отсрочку. В законе норма четко прописана, но на статус годен или годен с ограничениями это не влияет.