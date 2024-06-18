Заявление на отсрочку от мобилизации: когда нужно подавать

Мобилизовать могут лиц с 25 лет, если они раньше не проходили службу и не имеют права на отсрочку

Сообщать в ТЦК и СП о своем праве на отсрочку нужно сразу. Однако некоторые люди ошибаются, считая, что это нужно делать при обязательном обновлении данных.

О такой ошибке со стороны военнообязанных рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она отметила, что до 16 июля следует исполнить обязанность по уточнению данных — телефону, адресу, электронной почте. Отсрочку нужно оформлять сразу, если на нее есть право.

Проверять основания для предоставления отсрочки и оформлять ее должны в ТЦК и СП. Она может также оформляться посредством реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных.

Кто имеет право на отсрочку:

забронированные работники,

люди с инвалидностью и временно непригодные,

те, кто содержит трех и более несовершеннолетних детей и платит алименты при необходимости,

родители-одиночки, когда второй человек умер, исчез, отбывает наказание и т.д.

родители и воспитатели несовершеннолетнего с инвалидностью,

родители и воспитатели тяжелобольных детей,

люди, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

усыновители/попечители с детьми до 18 лет,

заняты постоянным уходом за больной женой/супругом/ребёнком/родителями, если больше никто не может выполнить эту обязанность,

опекун недееспособного лица,

супруг человека с инвалидностью I или II группы, или III группы в отдельных случаях,

уход родителей или жены с инвалидностью I или II группы, если больше никто не может выполнить эту обязанность, в некоторых случаях — уход за членом семьи второй степени родства

если жена/муж проходят службу и есть несовершеннолетний ребенок

работники министерств, нардепы, судьи, члены Счетной палаты, уполномоченный по правам человека, дипломаты, госслужащие определенных направлений

работники воинских частей, СБУ, разведки, Нацгвардии и т.д.

Также не подлежат призыву те, кто учится на дневной или дуальной форме в вузах, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники, родственники погибших и пропавших без вести воинов и Героев Украины, которым звание присвоено посмертно за участие в Революции Достоинства, бывшие пленные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью и нужно ли таким военнообязанным получать отсрочку. В законе норма четко прописана, но на статус годен или годен с ограничениями это не влияет.