Спілка письменників потрапила у гомофобний скандал: відома поетеса залишила організацію та вимагає її реформи

Спілка письменників не вперше відзначилася ворожою риторикою

У мережі розпалюється скандал навколо Національної спілки письменників України. Організацію звинувачують у гомофобії, а деякі члени вирішили залишити НСПУ, зокрема Катерина Калитко, або збираються це зробити, як Віта Литвак та Ірина Сажинська.

Письменниця, поетеса та лауреат шевченківської премії на своїй сторінці у Фейсбуку опублікувала фото заяви про вихід зі Спілки. А в коментарі hromadske.radio розповіла, що організація потребує трансформації.

"З сьогоднішнього дня я більше не є членом НСПУ. Давно слід було з цим розв’язатися. Власне, вже років двадцять не маю точок дотику до Союзу і зберігала чисто формальне членство лише з поваги до пам’яті прекрасного поета Київської школи Віктора Кордуна, який мене і рекомендував туди в 2000 році", — написала Катерина Калитко.

Письменниця заявила, що Союз давно демонструє "середньовічне невігластво" щодо життя у сучасному світі. Цього разу було помічено гомофобну риторику. 10 червня НСПУ репостнула статтю "Української літературної газети", де засуджувалися Одеський музей та музей Ханенків за те, що підтримали ЛГБТ-спільноту. Музей звинуватили у "солідарності з антисімейними та антинаціоналістичними ідеями лгбт-угруповання". За словами Катерини Калитко, члени Спілки письменників часто дозволяють собі ворожу риторику.

"Ситуації зазвичай закінчувалися просто відмовчуванням, закидання ультраправої риторики в маси без думок про те, які наслідки це може мати для спільноти. Це також були дуже слизькі формулювання у бік колег по цеху. Безпідставні звинувачення. Оцінювальні судження у відомій стилістиці радянської газети. Тому подібне. Це все явно те, що не сприймається і не сприяє побудові взаємовідповідального суспільства, яке продуктивно працюватиме на загальне суспільне благо", — каже письменниця.

Вона вважає, що сьогодні НСПУ – це неефективна організація, яка за бюджетні гроші "продукує сумнівний контент". Калитко зазначила, що за 10 років війни в Україні від членів організації не було помічено потужної творчої ініціативи чи суспільно-корисної діяльності. Організацію слід реформувати.

"Я вважаю, що Спілка письменників або потребує збору з нуля, або дуже серйозного реформування. Будь-яка бюджетна організація має відповідати запитам суспільства. Спілка письменників на них не відповідає. Вона живе у своєму світі, продукує смисли сама для себе, розмовляє сама із собою. І так триває десятиліттями", — наголосила Катерина Калитко.

Нагадаємо, що у світі триває прайд-місяць, коли різні установи звертають увагу на проблеми ЛГБТ+ спільноти. Одеський художній музей та музей Ханенків на сторінці соцмереж пофарбували аватарки у райдужні кольори — символ ЛГБТ+ спільноти, за що й нарвались на засудження. У статті "Української літературної газети" порівняли прапор ЛГБТ+ спільноти з "російським триколором" і заявили, що це нібито одне й те саме. Музеї звинуватили у корупції, "профанації української культури" та солідарності з "антінаціоналістичними ідеями". Головним редактором цієї газети є чинний голова НСПУ Михайло Сидоржевський.

Зв’язатися з керівництвом Національної спілки письменників України, щоб отримати коментар щодо скандалу, "Телеграфу" не вдалося.

Також "Телеграф" розповідав про те, що 16 червня у Києві відбувся ЛГБТ-марш, у якому взяли участь українські військові. Акція пройшла мирно та без інцидентів. На Хрещатик вийшли сотні людей, які виступали за "традиційні цінності".