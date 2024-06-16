У Києві пройшов ЛГБТ-марш: у ньому взяли участь військові та не тільки (фото, відео)

Марш проходив на Театральній

У неділю, 16 червня, у Києві пройшов "Марш рівності" в рамках КиївПрайду 2024 року. Це сталося вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Разом з активістами, а також небайдужими українцями в акції взяли участь також ЛГБТ-військові, політики іноземних держав та представники міжнародних організацій. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на Марші та показав, що там відбувалося.

На кадрах видно, що люди прийшли з транспарантами, на яких були такі написи: "Квіруй, люби, донать", "Квір-люди також захищають Україну", "Гомофобія — це Росія" тощо.

Марш проходив на Театральній. Колона з учасників пройшла близько 100 метрів тротуаром, після чого зупинилася.

Зазначається, що акція пройшла мирно та без інцидентів. Варто додати, що на заході були також активісти, які відстоюють "традиційні цінності".

Марш рівності цього дня охороняє поліція на всьому периметрі. Потрапити до колони руху можуть лише попередньо зареєстровані учасники.

Місцева влада закликала жителів Києва та гостей міста продемонструвати свою толерантність незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів тощо, оскільки Марш Рівності насамперед про права людини.

Як повідомляє hromadske, згодом свою акцію розпочали представники правих організацій. Учасники Марша спустилися в метро, ​​інших поліція закликала швидко виїхати з місця.

До колони правих організацій приєднався, зокрема, Денис Нікітін — командир "Російського добровольчого корпусу", який воює на боці України.

"Сотні людей зібралися, приїхали ветерани з ампутацією. Що це означає? Українцям не байдуже, військовим не байдуже. Люди хочуть визначати державну політику, впливати на неї. Мають на це повне право. Особливо військові й захищали цю країну", — сказав Нікітін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 червня у Києві відбувся фестиваль UkrainePride. В учасників перевіряли документи, а також чоловіків додатково перевіряли на базі "Оберіг".