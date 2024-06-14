На Хрещатик вийшли сотні людей проти маршу ЛГБТ: відео

Поліція слідкує за порядком на акції

У п'ятницю, 14 червня, у Києві сотні людей вийшли на мітинг проти "Маршу Рівності", який має відбутися 16 червня. Біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися військові, активісти та ветерани російсько-української війни.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Люди вимагають від київської влади скасувати марш на підтримку ЛГБТ.

У мережі з'явилися відео та фото з місця події. Учасники мітингу тримають у руках плакати з написами "Прайд на користь ворога. ЛГБТ — послаблює націю", "Конституція України проти ЛГБТ", "ЛГБТ пропаганда смерті" тощо.

Люди вийшли проти маршу Рівноправності

Акція проходить мирно

Кілька сотень киян вийшли на підтримку традиційних цінностей. Люди вважають, що "Марш Рівності" зовсім не на часі.

Здебільшого на мітинг вийшли чоловіки

Нагадуємо, що напередодні військові написали 57 звернень до голови КМВА Сергія Попка з проханням перенести марш ЛГБТ. На їхню думку, цей захід не зможе бути мирним, дивлячись на настрій суспільства.

Однак марш не скасували. Тому люди вийшли на Хрещатик мітингувати. Як зазначають очевидці, все проходить мирно. За правопорядком слідкують правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав, що у КМДА відповіли, чому марш на підтримку ЛГБТ не відбудеться у київському метрополітені. На території столичної підземки складно організувати безпеку, оскільки це об'єкт подвійного призначення.