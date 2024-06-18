Союз писателей попал в гомофобный скандал: известная поэтесса покинула организацию и требует ее реформы

Союз писателей не в первый раз отличился враждебной риторикой

В сети разгорается скандал вокруг Национального союза писателей Украины. Организацию обвиняют в гомофобии, а некоторые члены решили покинуть НСПУ, в частности Катерина Калитко, или собираются это сделать, как Вита Литвак и Ирина Сажинская.

Писательница, поэтесса и лауреат шевченковской премии на своей странице в Фейсбук опубликовала фото заявления о выходе из Союза. А в комментарии hromadske.radio рассказала, что организация нуждается в трансформации.

"С сегодняшнего дня я больше не являюсь членом НСПУ. Давно следовало с этим развязаться. Собственно, уже лет двадцать нет точек соприкосновения с Союзом и сохраняла чисто формальное членство только из уважения к памяти прекрасного поэта Киевской школы Виктора Кордуна, который меня и рекомендовал туда в 2000 году", — написала Катерина Калитко.

Писательница заявила, что Союз давно демонстрирует "средневековое невежество" касательно жизни в современном мире. На этот раз была замечена гомофобная риторика. 10 июня НСПУ репостнула статью "Украинской литературной газеты", где осуждались Одесский музей и музей Ханенко за то, что поддержали ЛГБТ-сообщество. Музей обвинили в "солидарности с антисемейными и антинационалистическими идеями лгбт-группировки". По словам Катерины Калитко, члены Союза писателей часто позволяют себе враждебную риторику.

"Ситуации обычно заканчивались просто отмалчиванием, заброс ультраправой риторики в массы без мыслей о том, какие последствия это может иметь для сообщества. Это также были очень скользкие формулировки в сторону коллег по цеху. Безосновательные обвинения. Оценочные суждения в узнаваемой стилистике советской газеты. Тому подобное. Это все очевидно, что не воспринимается и не способствует построению взаимоответственного общества, которое будет продуктивно работать на общее общественное благо", — говорит писательница.

Она считает, что сегодня НСПУ — это неэффективная организация, которая за бюджетные деньги "продуцирует сомнительный контент". Калитко отметила, что за 10 лет войны в Украине от членов организации не было замечено мощной творческой инициативы или общественно-полезной деятельности. Организацию нужно реформировать.

"Я считаю, что Союз писателей либо нуждается в сборе с нуля, либо очень серьезном реформировании. Любая бюджетная организация должна отвечать запросам общества. Союз писателей на них не отвечает. Он живет в своем мире, производит смыслы сам для себя, разговаривает сам с собой. И так длится десятилетиями", — подчеркнула Катерина Калитко.

Напомним, что в мире продолжается прайд-месяц, когда разные учреждения обращают внимание на проблемы ЛГБТ+ сообщества. Одесский художественный музей и музей Ханенко на странице соцсетей окрасили аватарки в радужные цвета — символ ЛГБТ+ сообщества, за что и нарвались на осуждение. В статье "Украинской литературной газеты" сравнили флаг ЛГБТ+ сообщества с "российским триколором" и заявили, что это якобы одно и то же. Музеи обвинили в коррупции, "профанации украинской культуры" и солидарности с "антинационалистическими идеями". Главным редактором этой газеты является действующий глава НСПУ Михаил Сидоржевский.

Связаться с руководством Национального союза писателей Украины, чтобы получить комментарий насчет скандала, "Телеграфу" не удалось.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 16 июня в Киеве состоялся ЛГБТ-марш, в котором приняли участие украинские военные. Акция прошла мирно и без инцидентов. В то же время на Крещатик вышли сотни людей, которые выступали за "традиционные ценности".