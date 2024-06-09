Пляжний сезон відкривається: скільки коштуватиме подобова оренда квартири в Одесі

Пропозицій на будь-який смак поки що вистачає

В Одесі відбулася довгоочікувана для багатьох подія, а саме відкриття першого пляжу. Через це багатьом стало цікаво, які ціни на оренду житла в місті.

"Телеграф" вирішив спростити завдання та промоніторив популярні ресурси, які надають подібні послуги. До них відносяться OLX, Dobovo та Booking.

Ціни на квартири в Одесі коливаються залежно від району, типу житла та його статків, а також рівня комфорту. Проте загалом картина виглядає так:

За житло економклас доведеться викласти від 500 до 800 гривень на добу. В основному такі квартири можна знайти в центрі та в районі Селища Котовського.

Середній клас коштуватиме 800-1500 гривень. В основному такі квартири розташовані відносно неподалік морського порту, хоча зустрічаються по всьому місту.

Елітні квартири починаються із 1500 грн за добу. Такі переважно знаходяться в безпосередній близькості до узбережжя.

Варто відзначити, що літо тільки починається і залежно від того, як розвиватиметься туристичний сезон, ціни на житло можуть змінюватися. Тому якщо ви плануєте поїхати туди, то найкращими рекомендаціями буде розпочати пошуки заздалегідь, використовувати для цього надійні платформи, звертати увагу на політику оренди та перед бронюванням зв’язатися з господарем, щоб уточнити всі деталі.

Як повідомлялося раніше, у Києві цього року пляжний сезон не розпочнеться. Столична влада своєю чергою наполегливо рекомендує людям утриматися від відвідувань пляжів та відпочинкових зон.