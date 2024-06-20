Маркетинг на горі та звірствах: у Росії продають спортивне харчування зі слоганом про Бучу (фото)

Набір харчування створений та протестований ДШРГ "Русич" та окремим розвідувальним батальйоном російських окупантів

Страшні події, що відбувалися у Бучі на початку повномасштабного вторгнення, залишили відбиток у пам’яті всього світу, але тільки не Росії. Країна-агресор, навпаки, використовує назву цього міста з метою маркетингу, просто підібравши до нього безглузду риму.

Йдеться про "слоган" спортивного харчування, яке продають у Росії. Звучить воно так — "Будет круче, чем в Буче".

Так, на сайті Rasich Laboratory серед спортивного харчування продається так званий "Набір воїна "OZVерін", до якого входять вітаміни та добавки. На упаковці росіяни вважають забавним використовувати для реклами трагічні події та масові вбивства, пов’язані з містом Буча.

При цьому зазначено, що цей набір створено та протестовано ДШРГ "Русич" та окремим розвідувальним батальйоном російських окупантів.

Що примітно, логотип компанії, яка займається продажем цього спортивного харчування, — це емблема ДШРГ "Русич". У мережі вже деякі знайшли схожість зі свастикою.

Важливо додати, що диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" брала участь у війні спочатку на Донбасі з червня 2014 по липень 2015 року на боці самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", а потім — у вторгненні Росії на Україну у складі російських військ. Входить до ПВК "Вагнер".

ДШРГ "Русич" та її командири внесені до списків санкцій країн Євросоюзу, США та ряду інших держав.

Що пишуть у соцмережах

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на чергову витівку росіян.

Деякі навіть припустили, що ця інформація може бути фейком, проте скріншоти зроблені із сайту, який продає спортивне харчування. Там вказано актуальну ціну і можна зробити замовлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року в рамках українського фестивалю документального кіно Cinema for Victory вперше відбувся публічний показ одного з найскандальніших художніх фільмів "Буча".