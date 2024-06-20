Маркетинг на горе и зверствах: в России продают спортивное питание со слоганом про Бучу (фото)

Набор питания создан и протестирован ДШРГ "Русич" и отдельным разведывательным батальоном российских оккупантов.

Страшные события, которые происходили в Буче в начале полномасштабного вторжения, оставили отпечаток в памяти всего мира, но только не России. Страна-агрессор, наоборот, использует название этого города в целях маркетинга, просто подобрав к нему нелепую рифму.

Речь идет о "слогане" спортивного питания, которое продают в России. Звучит оно следующим образом — "Будет круче, чем в Буче".

Так, на сайте Rasich Laboratory среди спортивного питания продается так называемый "Набор воина "OZVерин", в который входят витамины и добавки. На упаковке россияне считают забавным использовать для рекламы трагические события и массовые события, связанные с городом Буча.

При этом указано, что этот набор создан и протестирован ДШРГ "Русич" и отдельным разведывательным батальоном российских оккупантов.

Что примечательно, логотип компании, которая занимается продажей этого спортивного питания — это эмблема ДШРГ "Русич". В сети уже некоторые нашли сходство со свастикой.

Важно добавить, что диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" принимала участие в войне сначала на Донбассе с июня 2014 по июль 2015 года на стороне самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", а после — во вторжении России на Украину в составе российских войск. Входит в ЧВК "Вагнер".

ДШРГ "Русич" и её командиры внесены в санкционные списки стран Евросоюза, США и ряда других государств.

Что пишут в соцсетях

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на очередную выходку россиян.

Некоторые даже предположили, что это эта информация может быть фейком, однако скриншоты сделаны с сайта, который продает спортивное питание. Там указана актуальная цена и можно сделать заказ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года в рамках украинского фестиваля документального кино Cinema for Victory впервые состоялся публичный показ одного из самых скандальных художественных фильмов "Буча".