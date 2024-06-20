Повестки и не только: какие виды извещений военнообязанным могут прислать по почте, в Минобороны дали ответ

Есть также правила надлежащего подтверждения оповещения резервиста или военнообязанного

Вступивший в силу новый закон о мобилизации предусматривает, что военнообязанные могут получать ряд извещений по почте. Однако в данном случае есть свои нюансы.

Об этом изданию РБК-Украина сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве объяснили, о каких документах идет речь.

Отмечается, что по почте военнообязанные могут получить все виды повесток (об обновлении персональных данных, о прохождении ВВК, мобилизационные распоряжения, так называемые "боевые повестки"). А также им могут прислать требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом, предупреждение руководителя ТЦК о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета.

В Минобороны подчеркнули, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

В случае вручения повестки:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки;

видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Если повестка отправлена по почте:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и / или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Напомним, ранее народный депутат "Слуги народа" Александр Федиенко рассказал "Телеграфу" об итогах первого месяца мобилизации по-новому в Украине.