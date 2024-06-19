Скільки часу має тривати ВЛК: у ТЦК дали чітку відповідь

У ТЦК відповіли, за скільки днів мобілізований має пройти медогляд

Деяких українців звільнили від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Але для решти військовозобов’язаних, як і раніше, існує необхідність проходити медогляд. При чому проходити він має у строго регламентовані терміни.

Про це "Телеграфу" у матеріалі "Без приватних лікарів та установ: у ТЦК пояснили, як і хто визначає склад ВЛК" розповів представник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Він зазначив, що термін проведення медогляду залежить від того, наскільки повну інформацію про стан здоров’я військовозобов’язаного потрібно отримати.

"ВЛК з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються вищим штатним ВЛК. Терміни проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, включаючи необхідність направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження, визначаються з урахуванням необхідності отримання повної та об’єктивної інформації про стан здоров’я людини та не можуть становити понад 14 днів", — сказав Істомін.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив важливі рішення щодо проходження ВЛК. Деяким особам більше не потрібно висновок лікарів, а для

Також "Телеграф" розповідав про те, чи направлятимуть на ВЛК через додаток "Резерв+". Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Вениславський дав відповідь на це питання.