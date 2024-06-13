У Дніпрі з'явились гігантські оси, які налякали містян: чи дійсно вони небезпечні (фото)

Ці комахи не часто зустрічаються в Україні

У Дніпрі з'явилися величезні оси. Їх поява у місті неабияк переполошила місцевих мешканців.

Мешканка 12 кварталу Тетяна Суворова на своїй сторінці у Facebook повідомила, що одна з великих комах залетіла у квартиру до одних з мешканців району. Крм того, за її словами, днями між Інженерною 1 і 3 був помічений цілий рій схожих комах, але менших за ту, яка залетіла до квартири.

Суворова зазначила, що ці комахи швидко літають біля землі, тому їх ще не вдалося сфотографувати. Водночас вона підкреслила, що ця комаха схожа на сколію-гіганта, про появу якої у Дніпрі писали місцеві Telegram-канали.

Своєю чергою Telegram-канал "Труха Дніпро" 11 червня повідомив, що у місті помітили червонокнижний вид ос під назвою сколія-гігант. Ці оси є найбільшими в Європі. Розміри дорослих особин сягають 5 сантиметрів.

Варто зазначити, що ці комахи є безпечними для людей. Їхня отрута слабша ніж у звичайної оси. Сколії занесені до Червоної книги України як вид, який зникає.

Всі сколії — денні тварини. Ніч вони проводять, зарившись у підстилку, а як тільки пригріє сонце, вилазять і летять годуватися на квітучі рослини. Сколії люблять теплу, сонячну, безвітряну погоду. Їх можна зустріти з кінця травня до початку вересня. Ці комахи живуть поодиноко та не збираються роями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному з районів Києва перехожі помітили припарковане авто, багажник якого облюбували бджоли. Комахи буквально зробили з нього вулик та роїлися на поверхні транспортного засобу.