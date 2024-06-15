Київ знову "плаває" та бʼє "фонтанами": негода наробила лиха у столиці (відео)

Рух по столиці значно ускладнився

У Києві злива вже вдруге за тиждень наробила лиха. Вулиці столиці перетворились на озера та річки, по яких не можуть просунутись автівки.

У деяких місцях навіть зірвало асфальт через сильний потік води. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що злива лише за 15 хвилин затопила чималу кількість вулиць, а автівки просто позастрягали.

Так на вулиці Антоновича утворилось два "фонтани", які затопили проїжджу частину разом з дощем. Як наслідок, рух практично зупинився, тому водіям краще скористатись об'їзними маршрутами.

Деяких автомобілістів негода застала зненацька і їхні авто позносило, або ще гірше — пошкодило.

Біля метро "Олімпійська" зірвало частину асфальту з проїжджої частини через сильний потік води. А вулицю Малевича та Андріївський узвіз — затопило.

Також "плаває" дорога біля метро "Чернігівська", тож й однойменний торговий центр затоплює.

За даними місцевих телеграм-каналів, на Дніпровському узвозі на проїжджу частину впало велике дерево, тому дорогу було перекрито.

ㅤ Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 8 червня, у Дніпрі після сильної зливи затопило цілі вулиці. На відео, які ширяться мережею, помітно, як автівки "пливуть" по дорогах, намагаючись виїхати з затоплених частин вулиць.