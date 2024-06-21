Кому точно не дадут субсидию: кто не имеет права на помощь

Если обстоятельства меняются, человек сможет претендовать на помощь

Граждане Украины, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, могут претендовать на получение субсидии. Однако есть некоторые случаи, когда субсидию не назначат и не продлят на следующий период.

Все случаи, когда субсидию не назначают, описаны в постановлении Кабмина. В каждом из них есть ряд исключений:

площадь квартиры свыше 130 квадратных метров, а площадь дома свыше 230 кв.м., исключение: помещения детских домов семейного типа, приемных семей многодетных, а также помещения обеспечены на средства благотворителей для тех, кто передвигается на инвалидной коляске;

если у человека есть в собственности транспортное средство (кроме мопеда и прицепа) моложе 5 лет выпуска, или несколько транспортных средств, не старше 15 лет. Этот перечень не учитывает мотоциклы, которые стоят менее четырех размеров минимальной зарплаты, самостоятельно собраны транспортные средства, а также переданы безвозмездно в социальных целях;

если в составе домохозяйства есть человек, который не работает и нет на то важных оснований, например обучения, официальной безработицы, периода ухода за ребенком, тяжелого состояния здоровья и т.п., а также есть люди, за которые не уплачен единый социальный взнос;

если в течение года была совершена покупка более чем на 50,000 грн (касается земельных участков, платежей за транспортные средства, взносов в уставный капитал, благотворительность, предоставление займа, покупки валюты и т.п.). Жилищную субсидию назначат только в случае, если жилье было приобретено на замену после продажи другой квартиры или дома, которые являлись единственным помещением для жилья;

если есть задолженность жилищно-коммунальных услуг;

если чрезмерная выплаченная субсидия не возвращена;

если есть задолженность по алиментам;

если кто-то из состава домохозяйства или членов их семей имеет несколько жилых помещений. Исключение — право общей собственности, помещения в общежитиях, получение наследства, которое не сдается в аренду или помещение расположено в сельской местности на временно оккупированных территориях или там, где идут боевые действия;

если кто-то у членов домохозяйства или членов их семей имеет более 100,000 грн. на депозитах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если в ваших официальных документах есть ошибка, и поэтому отказали в субсидии. На исправление ситуации есть 14 дней.