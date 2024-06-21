У ФОПів є можливість отримати бронь: що для цього потрібно зробити

Є лише одна можливість

В Україні розглядається можливість економічного бронювання для підприємців (ФОП). Такі громадяни отримуватимуть бронь від мобілізації тільки за певних умов.

Згідно з постановою "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану", як передає "Oboz.ua", ФОП не може отримати бронь та забронювати своїх працівників. Однак їм дозволена відстрочка, якщо особа виконуватиме оборонні замовлення або замовлення для органів місцевої влади, військових адміністрацій, необхідні для забезпечення обороноздатності України.

У такому випадку ФОПу треба мати договір з держзамовниками й підтвердження виконання замовлення.

А відповідно до законопроєкту "Про промислову політику та забезпечення безперервності підприємницької діяльності в умовах воєнного стану", є ймовірність економічного бронювання для ФОП за допомогою внесення щомісячного платежу за бронювання в розмірі від 6 до 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які підприємства в Україні підпадають під бронювання.