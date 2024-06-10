Які підприємства можуть розраховувати на економічне бронювання працівників: нардеп дав відповідь

Ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт

В Україні прийняли новий закон про мобілізацію, згідно з яким всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та оновити свої дані в ТЦК. Але в Україні також можуть забронювати людей. Які підприємства можуть розраховувати на економічне бронювання працівників?

Відповідь на це питання дав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна". Його запитали, як з новими правилами бронювання, буде визначатися, чи критично важливе приватне підприємство, чи ні. Він відповів, що немає жодної різниці між державним і приватним підприємством.

"Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови", — каже Веніславський.

Тобто постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Мають право і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо.

Але конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки. Коли ми говоримо про підприємство ВПК, то ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. І діючий контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим.

У депутата запитали, як дізнатися, що до прикладу продуктові супермаркети підпадають під критерій бронювання та чи треба звертатись до відповідного міністерства.

"Підприємство звертається до відповідного міністерства, демонструє, що воно підпадає під ті критерії, які ми передбачили і в законі, і зараз – постановою Кабінету міністрів. А далі міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих, що є підставою для подальшого бронювання працівників в тих обсягах, які визначені постановою", — зауважив нардеп.

Але під час роботи над законом про мобілізацію, депутати звернули увагу, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функіцонування. По-друге, є багато професій, які можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками.

"Тому ми звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію не допускати і щоб не було таких зловживань", — заявив він.

Закон про мобілізацію

Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Адже ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно мати для перевірки на блокпості.