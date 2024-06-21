В Одессе хотят забронировать частных охранников вместо водителей скорых

Не все согласились с таким решением

Депутаты Одесского облсовета хотят "выпросить" бронь от мобилизации сотрудникам охранных агентств, приравняв их к предприятиям критической инфраструктуры. За соответствующую просьбу в Кабмин проголосовало большинство депутатов.

Об этом сообщает издание "Думская". Отмечается, что оппозиция пыталась расширить список сотрудниками действительно критических отраслей, однако эти правки были отклонены.

"Я предлагаю дополнить это обращение водителями скорой помощи, представителями ИТ-индустрии, сельского хозяйства и работниками вузов, которые не являются профессорско-преподавательским составом. Возможно, другие депутаты предложат другие категории. Я не понимаю, почему надо сконцентрироваться только на одной категории сотрудников охранных агентств", — заявил один из депутатов.

В итоге предложенную поправку с дополнением списка другими специальностями поддержали только 17 депутатов. Оппозиция за обращение в таком виде голосовать отказалась. Однако, как сообщают корреспонденты, большинство депутатов Одесского облсовета проголосовали за обращение в Кабмин с такой просьбой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у ФЛП есть возможность получить бронь от мобилизации. Что для этого нужно сделать, читайте в нашем материале.